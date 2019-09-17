Отчим Кокорина устроил ДТП у стен колонии

Отчим и агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов проехал по ноге журналиста на тяжелом внедорожнике. Инцидент произошел у ворот колонии в Белгородской области, стены которой сегодня должны покинуть сам футболист, его младший брат Кирилл и друг по сборной России и многочисленным скандалам Павел Мамаев. Момент наезда попал на видео.

На повороте к ИК-4 сотрудники ДПС, как уточняет РИА Новости, перекрыли проезд, поэтому журналистам пришлось добираться до исправительного учреждения пешком, а вот Логинова и его супругу стражи порядка пропустили. Mercedes-Benz Gelandewagen подъехал к главному входу, машину окружили репортеры, но в этот момент отчим Кокорина начал сдавать назад и наехал правым передним колесом на ногу журналиста Life.

На кадрах видно, что тяжелая машина остановилась, и репортер самостоятельно освободил ногу, хотя и с усилием. Позже водитель заявил, что не ощутил никакой помехи, когда сдавал назад.

На место вызвали скорую помощь, предварительный диагноз — перелом пальца. Логинову пришлось покинуть салон и объясниться с инспектором ДПС, который оформлял ДТП.