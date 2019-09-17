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17 сентября 201909:52

6-летний мальчик провел неделю у трупа матери

Светлана Холявчук/ТАСС

В городе Янаул (Башкирия) 6-летний ребенок почти неделю прожил в квартире наедине с трупом своей матери.

Как рассказал ГТРК "Башкортостан" источник в правоохранительных органах, 44-летняя женщина свела счеты с жизнью. В итоге мальчик вынужден был находиться рядом с телом, пока это не обнаружилось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ребенок был отправлен в больницу с крайним истощением.

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