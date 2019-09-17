Спецслужбы выявили спящие ячейки ИГ в 17 регионах России

С начала 2019 года законспирированные ячейки террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) выявлены в 17 российских регионах, сообщил РИА Новости начальник ГУ МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных.

По его словам, террористы были найдены в Москве и Подмосковье, Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, в Астраханской, Владимирской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тюменской областях, в республиках Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Ранее первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщал, что с начала года было предотвращено почти 20 терактов.

В частности, в июле в Татарстане были задержаны свое граждан России, являвшихся сторонниками запрещенной группировки ИГ. Их обезвредили на месте предполагаемого преступления — недалеко от железной дороги — и изъяли компоненты взрывного устройства.