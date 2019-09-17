На учениях под Смоленском БТР насмерть задавил двух росгвардейцев

В Смоленской области бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии.

Инцидент произошел во время учений на территории населенного пункта Жерновка. Информацию о гибели росгвардейцев подтвердили ТАСС в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону. Подробности инцидента пока не сообщаются