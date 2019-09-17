Светлана Кокорина: я снова стала матерью

Мама футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла прокомментировала выход на свободу своих сыновей на личной странице в одной из социальных сетей. Светлана написала, что она счастлива и поблагодарила всех за поддержку.

"Спасибо всем, кто был с нами все это время. Я снова стала матерью! Что будет завтра? Не знаю. Сегодня я счастлива", – сообщила Светлана Кокорина в Instagram.

Напомним, что 17 сентября братья Кокорины и Павел Мамаев покинули колонию в Белгородской области. Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение удовлетворить их ходатайство об условно-досрочном освобождении.