Медики борются за жизнь пострадавшего при взрыве в центре вирусологии "Вектор"

Состояние пострадавшего при взрыве газа в новосибирском центре вирусологии "Вектор" оценивается как стабильно тяжелое. Сейчас за жизнь пострадавшего борются медики. Об этом ГТРК "Новосибирск" сообщили в областной больнице.

Напомним, при ремонте в лабораторном корпусе центра "Вектор" произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого в здании началось задымление. Спустя четыре минуты после ЧП на место прибыли пожарные расчёты. К этому моменту пожар распространился на площадь в 30 кв. метров. Возгорание было успешно ликвидировано. Однако один из рабочих получил ожоги 45 процентов тело. Он был незамедлительно госпитализирован.

Представители центра сообщили, что конструкции здания не повреждены. Угроза биологической опасности отсутствует, - заявили в МЧС Новосибирской области. СК начал проверку по факту происшествия.

Напомним, "Вектор" является ведущим научным институтом России. На базе центра создана уникальная коллекция вирусов. Здесь разрабатывались вакцины от лихорадки Эбола, гепатита А, кори, гриппа и тест-системы для диагностики ВИЧ. Также специалисты начали разработку противоракового препарат. На данный момент в научном центре работают 1,5 тысячи человек.