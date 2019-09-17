Суд оставил Пола Уилана в СИЗО

Во вторник Мосгорсуд признал законным продление до 29 октября срока ареста гражданина США и других государств Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, передает ТАСС.

Суд рассматривал жалобу в закрытом для публики заседании в связи с секретностью дела. Во время оглашения решения Уилан отказался слушать судью, продолжив давать интервью журналистам. Суд удалил из зала заседаний операторов с камерами и зачитал постановление.

Пол Уилан, имеющий, кроме американского гражданства, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, базирующейся в Мичигане.

Как сообщалось, 28 декабря прошлого года Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ России при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж" УК РФ.