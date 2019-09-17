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17 сентября 201912:58

Международная конференция "Язык и культура" в Томске собрала лингвистов из 9 стран мира

ГТРК "Томск"

В международной научной конференции "Язык культура" примут участие лингвисты девяти стран мира — Великобритании, Франции, Германии, Австрии,  Италии, Словении, Турции, США и России. Мероприятие проходит с 16 по 19 сентября в Томском государственном университете. В качестве организаторов выступил коллектив факультета иностранных языков вуза. В рамках конференции также состоится научный симпозиум и форум "Немецкий язык в современном мире", передает ГТРК "Томск".

16 сентября мероприятие открыл первый международный научный симпозиум по межкультурной коммуникации. Участники увидели выступление известных лингвистов из университетов США и Европы и США - заслуженного профессора, президента Американской ассоциации прагматики и сотрудника государственного университета Нью-Йорка Иштвана Кечкеша, а также доктора наук Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца Моники Кирнер-Людвиг.

Сегодня научная программа продолжится пленарным заседанием "Немецкий язык в современном мире", где будут зачитаны доклады на немецком, английском и русском языках. В рамках встречи специалисты  обсудят вопросы исследования статуса немецкого языка и методику преподавания.

"Также 19 сентября на "немецком" форуме запланирован мастер-класс, который посвятят теме перевода на немецкий язык русских песен. Его проведет научный сотрудник германского Института имени Макса Планка Элерт Марко", - сообщила руководитель лаборатории социокогнитивной лингвистики и обучения иноязычному дискурсу факультета иностранных языков Ольга Обдалова.

В финальный день участники конференции будут работать сразу по нескольким секциям, среди которых - "Межкультурная коммуникация", "Язык и общество" и "Язык и культура в пространстве космического мировоззрения", темой которой станет учение и творчество Николая Рериха, а также  язык как инструмент познания мира и  древние и современные начну взгляды на взаимосвязь между культурой и здоровьем человека.

Текст: ГТРК "Томск"

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