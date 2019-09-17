Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о восьмилетней Илоне Пасхаловой из поселка Гигант Ростовской области.

У девочки тяжелое врожденное заболевание – муковисцидоз. Илона страдает хроническими заболеваниями легких, которые осложнились синегнойной инфекцией, разрушающей ткани легких и бронхов. Справиться с инфекцией может мощный антибиотик брамитоб (тобрамицин). Сейчас девочке по жизненным показаниям требуется годовой курс терапии этим эффективным и очень дорогим препаратом.

Из письма Жанны Пасхаловой, мамы Илоны: "В семь месяцев Илона переболела респираторной вирусной инфекцией, после которой у нее очень долго держался кашель. Врачи не могли ни устранить его, ни найти причину. Только после консультации у пульмонолога и генетического обследования в Областной детской клинической больнице Ростова-на-Дону у Илоны диагностировали муковисцидоз. Тогда дочке было два с половиной года. До пяти лет дочка принимала лекарства, и все было неплохо, но потом кашель стал сильнее, начала выделяться темная мокрота. Оказалось, у Илоны в легких поселилась синегнойная палочка. Без лечения эта инфекция уничтожит легкие. В больнице Илоне назначили антибиотик брамитоб. После его применения дочке стало намного лучше: уменьшился кашель, удалось вывести мокроту, которой были забиты легкие. Каждые полгода Илона получала брамитоб в больнице при плановых госпитализациях, но это дает только временное облегчение. Чтобы справиться с инфекцией, нужно хотя бы год делать ингаляции брамитобом курсами каждые два месяца. Нам выдали одну упаковку лекарства за счет бюджета, а для годового курса нужно еще пять. Лекарство очень дорогое, мы с мужем не в состоянии его купить. Прошу, помогите!"

Для спасения Илоны Пасхаловой не хватает 450 650 руб.

Заведующая инфекционным отделением №2 Областной детской клинической больницы Лариса Харахашян (Ростов-на-Дону): "Лечение препаратом брамитоб (тобрамицин) значительно уменьшило разрушающее действие синегнойной инфекции на легкие. Илоне необходимо продолжать терапию по схеме "28 дней ингаляции, 28 дней перерыв" на протяжении года как минимум. Такое интенсивное лечение поможет предотвратить дыхательную недостаточность и развитие тяжелых осложнений – пневмофиброза и легочных кровотечений".

ПОМОЧЬ ИЛОНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,603 млрд руб. В 2019 году (на 12 сентября) собрано 978 560 866 руб., помощь получили 1330 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.