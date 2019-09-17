Стрелки Григорян и Хорошева взяли серебро чемпионата Европы

На чемпионате Европы по стрельбе россияне Кирилл Григорян и Полина Хорошева стали обладателями серебряных медалей в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лежа. Турнир проходит в итальянской Болонье.

В финале российская пара с результатом 208,3 балла уступила представителям Норвегии Жаннет Хегг Дуэстад и Симону Клауссену. Победители набрали 208,5 балла.

Бронзовые медали завоевали британцы Сеонаид Макинтош и Кеннет Парр (206,9).