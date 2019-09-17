Неймару сократили дисквалификацию в еврокубках

Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрел совместную апелляцию французского "Пари Сен-Жермен" и бразильского футболиста Неймара на решение УЕФА отстранить игрока на три матча еврокубков. Как сообщает официальный сайт CAS, бразильцу сократили дисквалификацию до двух игр.

В апреле 2019 года УЕФА дисквалифицировал Неймара на три встречи под эгидой организации за оскорбления, опубликованные в соцсетях, в адрес судей, работавших на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что по итогам двух встреч с "красными дьяволами" "Пари Сен-Жермен" вылетел из турнира.