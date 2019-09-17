Диких зверей никто не отменял. Космонавт поддержал возвращение оружия в аварийный запас

Космический корабль может приземлиться не там, где планировалось. А значит экипажу понадобится специальный нож для строительства укрытия и какое-то оружие: все-таки диких животных никто не отменял, считает Олег Кононенко.

Российский космонавт добавил, что место посадки спускаемого аппарат определяют сразу, однако добраться туда быстро получается не всегда, пишет агентство ТАСС.

Напомним, ранее в носимый аварийный запас, или НАЗ, космонавтов входил трехствольный пистолет ТП-82, который мог стрелять двумя типами боеприпасов: мелкокалиберный патрон с диаметром пули 5,45 миллиметров и мощный, 12,7 миллиметров, начиненный дробью. Прикладом оружию служит универсальный нож-мачете. Им можно и рубить ветки, и даже копать.

Однако в середине двухтысячных от ТП-82 отказались. Оставили только приклад-мачете. Зато в НАЗ появился набор рыболовных снастей.