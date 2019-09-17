Будущий оскароносец Меньшов прорвался в театральный с четвертой попытки

"Я не верю, что мне 80", — признается в "Судьбе человека" Владимир Меньшов. Даже разменяв девятый десяток, знаменитый режиссер, сценарист и актер молод душой, ироничен и проницателен.

Он снял всего пять полнометражных фильмов, но все их разобрали на цитаты, а "Москва слезам не верит" была высоко оценена не только советскими зрителями, но и получила престижнейшую международную кинонаграду.

В это трудно поверить, но в театральный вуз Меньшов прорвался только с четвертой попытки, да и то благодарю случаю.

Так волею судьбы он оказался на одном курсе с Верой Алентовой, и уже к концу второго курса она согласилась стать его женой.

Вместе они уже больше 56 лет, хотя был период, когда на несколько лет их союз распался, но уже вскоре Меньшов и Алентова вновь воссоединились.

Их не менее известная дочь Юлия Меньшова рассказывает, что на нее тот период не повлиял: она всегда чувствовала заботу родителей о себе.

"Я никогда не знала подробностей их расставания, для меня это было счастливое время", — вспоминает Юлия, которой было всего три года, когда ее родители на несколько лет отдалились друг от друга.

Так она отвечает на замечание отца, что дочь в чем-то повторила его личную судьбу – тоже на время рассталась, а потом вновь сошлась с мужем – актером Игорем Гординым.

Когда Меньшов понял, что больше профессии актера его интересует режиссура? Каким образом удалось в четвертой попытки поступить в Школу-студию МХАТ?

Почему Михаил Ромм просил молодого Меньшова никому не показывать его первую пьесу, и по какой причине он не смог лично получить "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит"?

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – режиссер Владимир Меньшов.