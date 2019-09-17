Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке

17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.

Как пишет "Комсомольская правда", свои отношения они зарегистрировали в Москве, а отмечать будут в Санкт-Петербурге – родном городе невесты.

Торжество пройдет в особняке XVIII веке на Невском проспекте. Приглашены около 200 гостей. Большинство из них приедет из Москвы, поэтому молодожены оплатили друзьям дорогу и проживание в отеле. На невесте будет платье от известного московского бренда.

Роман Бондарчука и Андреевой начался три года назад. Зимой 2019 года Паулина появилась на одном из светских мероприятий с кольцом на безымянном пальце. После этого поползли слухи, что пара уже поженилась. Однако режиссер и актриса свои отношения не комментируют.

Со своей первой женой Светланой Федор развелся после 25 лет брака. У пары есть двое детей – сын Сергей и дочь Варвара. Недавно Светлана Бондарчук рассказывала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека", что решение о разводе далось им тяжело. Однако причиной стали вовсе не новые отношения, а "крутое пике", из которого пара не смогла выйти.