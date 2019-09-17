Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.



Владимир Путин отметил, что "граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами", передает "Россия 24".

"Это настоящая сетевая, общая семья", — заявил российский президент, добавив, что говорит "без всякого преувеличения".

Путин напомнил, что в Израиле живет почти два миллиона русскоязычных граждан, поэтому Израиль считается "русскоязычным государством".

Эти слова Путина были встречены смехом и аплодисментами, передает "Интерфакс".

При этом глава российского государства, что народы России и Израиля "объединяют общие, и часто трагические, страницы истории".

Особо Владимир Путин отметил то, что фонд "Керен ха-Йесод" много делает для сохранения исторической правды о Второй мировой войне.

"Важно передавать следующим поколениям истину о страшной трагедии Холокоста, о страшных потерях, которые понесли наши народы, о совершенных нацистами преступлениях против человечности", — заявил президент России.

Путин считает: "Это абсолютно необходимо, чтобы предотвратить разрастание в современном мире антисемитизма, ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости".

По его словам, "позиции России и Израиля, народов наших стран едины".

"Мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его приспешников", — заявил российский президент.

Он также отметил, что "чем дальше от нас события Второй мировой войны, тем выше наша ответственность — и государственная, и личная — за то, чтобы ее горькие уроки, подвиги и жертвы никогда не были забыты".

Владимир Путин напомнил, что ждет руководство Израиля в 2020 году на торжествах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.