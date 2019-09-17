На российских пограничников напали браконьеры из КНДР

В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.

Инцидент произошел в ходе рейда по охране морских биологических ресурсов. В исключительной экономической зоне России пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые вели браконьерский промысел.

"Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля", — сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В итоге две браконьерские шхуны были задержаны.