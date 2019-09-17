"Дети хотели меня убить": женщина объяснила, зачем сбросила с моста своих дочерей

28-летняя женщина, которая сбросила на юго-востоке Москвы с моста дочерей, объяснила причины своего поступка.

Трагический инцидент произошел вечером 16 сентября. Женщина на Некрасовском мосту в Москве вела себя неадекватно, разговаривала с отсутствующим человеком, держалась за нож и толкала собственных детей на проезжую часть. Прохожие пытались вмешаться, но неадекватная гражданка схватила дочерей и с криком "Я их убью" перебросила через перила эстакады. Дети выжили, но получили травмы.

На допросе женщина рассказала, зачем совершила столь непонятный и жестокий поступок, сообщает РЕН. По словам допрашиваемой, дети хотели ее убить.

В настоящее время женщина помещена в психиатрическую больницу. Назначен ряд экспертиз, который поможет оценить состояние здоровья матери девочек. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей.

Известно, что женщина ранее наблюдалась у психиатра, а выходка подобного плана была уже не первой в ее жизни.