Российские железные дороги сделают привлекательнее

Рост объемов перевозок, повышение конкурентоспособности российских железных дорог и, в конечном счете, рост прибыли отечественных компаний, а значит и дополнительные доходы в бюджет. Все это должен дать новый законопроект "О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса РФ". Документ предпишет снизить ставку НДС до 0% на транзит пустых контейнеров по территории России и на сопутствующие экспедиторские услуги.

Как поясняет автор документа депутат Государственной думы Алексей Кобилев, необходимость такого закона назрела давно. Сейчас российские бизнесмены находятся в неравных условиях, так как конкуренты из ближнего зарубежья уже ввели льготы для перевозчиков, а, следовательно, через них транспортировать товары выгоднее.

"В Казахстане ставка 0%, в Белоруссии ставка 0%, а у нас – 20%. Таким образом, наши железные дороги становятся менее конкурентоспособными", — считает Кобилев.

И это при том, что транзит порожних вагонов занимает значительную долю перевозок: например, в 2018 году 23% контейнеров, которые везли по маршруту Европа-Китай-Европа, шли именно пустыми. За первые 8 месяцев текущего года через транспортную сеть России прошли около 60 тысяч порожних 20-футовых, то есть стандартных, контейнеров. Половина из них двигалась из Европы в Китай.

Кроме того, за те же 8 месяцев по отечественным железным дорогам перевезли 121 тысячу порожних вагонов. Большая их часть, 90%, шла в направлении Казахстана.

Депутат Кобилев пояснил, что с введением нулевого НДС на перевозку пустой тары, только по предварительным подсчетам, грузопоток из Европы в Китай может увеличиться вдвое. Это положительно скажется на доходах российских компаний и на поступлениях в бюджет.

"Снижение ставки на транспортно-экспедиционные услуги, куда сейчас НДС входит, даст возможность увеличить выручку РЖД на полмиллиарда рублей, а российских экспедиторских компаний на 3,4 миллиарда рублей. Соответственно, увеличатся и налоговые поступления в части налога на прибыль", — заявил парламентарий в интервью сайту Вести.Ru.

В заключении, Алексей Кобилев назвал еще два важных эффекта от нового законопроекта. Первый – это совмещение российского налогового законодательства с Евразийским экономическим союзом. Второе – выполнение одного из важнейших указов Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года".

"Указ президента от 7 мая 2018 года предписывает увеличить долю российских экспортных товаров, услуг и увеличить объемы транзитных перевозок. Этот законопроект – прямое выполнение указа президента", — напомнил Кобилев.

Стоит добавить, что законопроект "О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса РФ" направлен на рассмотрение в Государственную думу 15 июля. Правительство РФ, а также комитет Думы по бюджету и налогам концепцию документа уже поддержали.