"Все в их ногах": Кокорин и Мамаев должны доказать свой спортивный класс

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли из белгородской колонии. По решению суда они получили право на условно-досрочное освобождение. В итоге спортсмены провели за решёткой всего два с половиной месяца. Никаких комментариев сегодня они не дали. Однако известно, что уже в ближайшее время должны вернуться к тренировкам. Оба с действующими контрактами со своими клубами — "Зенитом" и "Краснодаром". Но если Кокорина в Петербурге ждут, то в Краснодаре ранее дали понять, что на Мамаева не рассчитывают.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу и возвращаются в футбол. "Зенит" сегодня стартует в Лиге чемпионов. Из колонии нападающий Александр Кокорин вышел уже с действующим контрактом с чемпионом России. Об этом писали СМИ и авторитетный портал Трансфермаркт.Ru, а кроме того эту информацию подтвердил адвокат футболиста.

"У Кокорина буквально вчера было заключено трудовое соглашение с "Зенитом", поэтому он будет в его составе", — рассказал Юрий Падалко.

Возвращения нападающего в "Зенит" очень ждал главный тренер чемпиона России Сергей Семак. Кокорин — один из лучших нападающих в России. Плюс у него российское гражданство, а лимит на легионеров в лиге становится все жестче.

Эмоции эмоциями, но такими футболистами, конечно, не разбрасываются, "Зенит" и Кокорин подписали контракт до конца сезона. Как скоро Кокорин сможет выйти на футбольный газон – вопрос открытый. В изоляторе он много жаловался на травмированное колено, за почти год без профессиональных тренировок форму растерял, хоть и безусловно выделялся на пыльном поле колонии.

Сложнее ситуация у Павла Мамаева, как раз сегодня в день выхода на свободу ему исполнился 31 год. У полузащитника все еще действующий контракт с футбольным клубом "Краснодар".

Согласно данным Трансфермаркта, соглашение с "быками" истекает 31 декабря, за клуб Мамаев не заявлен — играть не может. Фактически, это нарушение со стороны клуба — если у футболиста есть контракт, он должен быть в заявке на сезон. Но не все так однозначно.

"Для Мамаева, на мой взгляд это не является нарушением. "Краснодар" не заявил его, так как не знал, что он будет выпущен по условно-досрочному освобождению. У "Краснодара" была уважительная причина не заявлять его. Мамаев сможет появиться на футбольном поле только в весенней части чемпионата", — пояснил Михаил Прокопец, спортивный юрист.

Открыта для футболистов и дорога в сборную, но доказывать свою необходимость национальной команде предстоит по сути с нуля.



"Если футболист получает красную карточку, он пропускает две игры. Потом он может играть. Здесь то же самое. Футболисты нарушили общественный порядок, получили по заслугам, теперь они должны проявлять свои лучшие качества. Всё в их ногах. Для меня ничего не меняется", — рассказал Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу.

У Кокорина и Мамаева второй шанс снова блистать в футболе. И если с эмоциями в чаде кутежа они управлялись не слишком успешно, то как обращаться с мячом эти парни знали и умели всегда.