В Таганроге на учеников гимназии рухнул потолок

Часть потолка обрушилась на головы учеников таганрогской гимназии. Обошлось без пострадавших, но директор учебного заведения пригрозила наказанием тем, кто "слил" видео в Сеть.

Инцидент произошел во вторник днем во время урока в гимназии имени А.П. Чехова. Несколько плит подвесного потолка рухнули прямо на головы одиннадцатиклассникам.

"Здание старое, еще довоенной постройки, потолок из дранки. В капитальном ремонте 2018 года эти кабинеты не участвовали. Отошел небольшой кусочек, и он потянул за собой подвесной потолок", — пояснил 161.ru глава городской администрации Андрей Лисицкий.

Мама одного из учеников посетовала на то, что директор гимназии провела целое расследование, чтобы выяснить, кто из старшеклассников снял и опубликовал видео.

В настоящее время кабинет закрыт, рабочие осматривают потолок, дабы убедиться, что не произойдет новых обрушений.