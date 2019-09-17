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Паводок 11 минут назад

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17 сентября 201917:16

Путин о паводках: нельзя оставлять людей один на один с проблемами

Михаил Терещенко/ТАСС

На совещании по вопросам ликвидации паводков на Дальнем Востоке в кризисном центре МЧС, трансляцию которого ведет "Россия 24", президент России напомнил, что нельзя оставлять людей один на один с проблемами.

Владимир Путин несколько раз подчеркнул при этом, что каждый пострадавший от наводнения должен получить поддержку, быть проинформирован о своих правах и положенных по закону выплатах, а также иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, и знать куда обратиться.

Президент России напомнил, что говорил об этом уже неоднократно, но "пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит".

Режим ЧС из-за сильных дождей и паводка на реках введен в Хабаровском краев, Амурской и Еврейской автономной областях.

Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре: там во время пика паводка уровень достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города в 650 сантиметров, передает РИА Новости.

В ЕАО в зону наводнения попали десятки населенных пунктов, а в Приамурье паводок подтопил свыше 250 тысяч гектаров сельхозугодий.

После тайфунов паводок на реках отмечался и в Приморье, но там вода уже спала.

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