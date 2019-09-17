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17 сентября 201917:55

Молодая жена бросила больного раком престарелого мужа воспитывать четверых детей

В "Прямом эфире" – история 69-летнего Вячеслава Умнова, который один воспитывает четверых детей. Их ему оставила жена – бывшая циркачка, которая младше Умнова на четверть века, когда у Вячеслава обнаружили рак.

Мужчина говорит, что Светлана в свое время польстилась на его московскую квартиру. У женщины уже был один ребенок, а в их браке родились еще четверо детей.

Однако после того, как Умнову поставили страшный диагноз, жена уехала от него, чтобы устроить свою личную жизнь с молодым мужчиной.

Теперь же, когда дети повзрослели, Светлана, чтобы стать матерью-героиней, хочет забрать их у Вячеслава в свою новую семью, где родила еще троих.

Однако Умнов готов расстаться только с одним ребенком – младшей дочерью. Он подозревает, что девочка не от него, поскольку Светлана сообщила о беременности, когда он уже был болен и не мог стать отцом ребенка.

Сейчас Светлана с новым мужем и тремя детьми живут в доме под Кисловодском. Она жалуется, что дом старый, его постоянно приходится латать. При этом супруг Светланы уверяет, что готов взять на себя воспитание всех восьмерых детей.

Зачем именно сейчас Светлана задумала забрать от бывшего мужа четверых детей и в чем обвиняет его? Что говорит об отношении Вячеслава к ее старшему сыну? За что он сидит в тюрьме?

Может ли Светлана претендовать на звание матери-героини, и правда ли младшая дочь Умнова – не от него?

Что показал тест ДНК, и как комментируют эту семейную драму эксперты по бракам, где есть существенная разница в возрасте супругов?

Подробнее об этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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