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17 сентября 201917:50

Во Франции на Люка Бессона подали в суд за отказ убивать оленей

EPA

Французскому кинорежиссеру, писателю и сценаристу Люку Бессону придется ответить перед судом за отказ сократить популяцию диких оленей. Соответствующий иск подала охотничья федерация французского департамента Орн.

По мнению организации, Люку Бессону принадлежит большая территория (160 гектаров) неподалеку от деревни Ла-Трините-де-Летье. Французский кинорежиссер не является сторонником охоты, потому не использует свое право на данный вид времяпрепровождения. Из-за этого на его участке спокойно пасутся олени, не опасаясь охотников. По оценке охотничьей федерации, у Бессона могут находиться от 50 до 100 особей парнокопытных.

Охотники считают, что режиссер, отказываясь отстреливать оленей, способствует их бесконтрольному размножению. Кроме того, фермеры, проживающие в этом районе, обвиняют животных в уничтожении их урожая кукурузы, а также пшеницы. Они взыскали ущерб с охотничьей федерации, которая, в свою очередь, желает возместить убытки, подав иск к Бессону, сообщает издание Le Parisien.

Сам Люк Бессон прокомментировал ситуацию следующим образом. По его словам, в самый разгар споров об экологии и биоразнообразии по всей планете охотники требуют, чтобы он убивал оленей, которые ходят перед его домом. "Может мне еще детей вывести на балкон по такому случаю?", — задался вопросом Бессон.

Адвокат кинорежиссера утверждает, что фрагмент участка, которым владеет его подзащитный, составляет лишь 1,4 процента от общей площади массива Сен-Эвруль, потому не может серьезно влиять на общую популяцию оленей в регионе. Представитель обвинения, в свою очередь, наоборот настаивает на том, что на территории Бессона высокая концентрация оленей.

Слушание по данному делу было намечено на понедельник, 16 сентября, теперь оно отложено на 30 сентября. Данный инцидент привлек большое внимание общественности. Основатель Фонда защиты животных Брижит Бардо публично поддержала Бессона, опубликовав соответствующий пост на своей странице в Twitter.

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