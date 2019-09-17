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17 сентября 201917:42

Антон Миранчук перенес операцию на стопе

twitter.com

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук перенес успешную операцию на правой стопе, которая была проведена в Германии. Точные сроки реабилитации определят позднее.

"Операция прошла успешно. Антон вернется в Москву вместе с командой после матча Лиги чемпионов с "Байером", – говорится в сообщении на официальном сайте "железнодорожников".

Напомним, что Антон Миранчук получил травму в матче девятого тура чемпионата России по футболу против "Сочи", которая завершилась победой красно-зеленых со счетом 1:0.

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