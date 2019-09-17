Дисквалификация: Васильева рассталась с биатлоном на полтора года

Российская биатлонистка Маргарита Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Решение было вынесено 17 сентября Международным союзом биатлонистов.

Как сообщает ТАСС, именно с этого дня будет отсчитываться срок дисквалификации россиянки. Она сможет возобновить карьеру в марте 2021 года.

Напомним, что 28-летняя спортсменка ранее трижды подряд пропустила допинг-тестирование во внесоревовательный период, что является грубым нарушением антидопинговых правил.