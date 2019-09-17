Тональный крем и маникюр: родителей в Ростове-на-Дону смутил вид мужчины-учителя

В соцсети "ВКонтакте" мама пятиклассника одной из школ Ростова-на-Дону опубликовала пост, в котором обратила внимание на внешний вид мужчины-педагога.

Она сообщила, что учитель ходит с французским маникюром, тональным кремом на лице и с накрашенными ресницами. В доказательство своих слов женщина выложила фото педагога, но без лица.

"Пусть живет своей особой жизнью дома, но не несет это в массы детей!" – написала родительница. "Не хочется, чтобы он смотрел на таких "дядей"- педагогов, и это послужило примером для подражания!" – добавила мать пятиклассника.

Как позже сообщил РИА Новости представитель городского управления образования, после беседы мужчина-учитель, о котором шла речь, "привел внешний вид в соответствие с кодексом профессиональной этики".

Он также отметил, что претензий к квалификации учителя, который преподает русский язык и литературу, не было.

"Была претензия к его рукам", — пояснил чиновник, добавив, что "тональный крем — это вымысел": у мужчины такая "яркая, самобытная внешность", и краситься ему ни к чему.

"С ним побеседовали, он уже снял маникюр", — заверил представитель управления образования Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось о конфликте в школе Сосновоборска Красноярского края из-за прически "как у Ибрагимовича", которую сделал себе 4-классник в подражание своему кумиру.

После того, как история получила резонанс и вылилась в СМИ, на нее обратили внимание чиновники Минобразования, депутаты Госдумы и Следком. Перед мальчиком извинились и разрешили ходить в школу.