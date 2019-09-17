"Я очень везучий": американец дважды победил рак и выиграл 4,6 миллиона долларов

Житель штата Орегон (США) Стю Макдоналд был настойчив и в борьбе с онкологическими заболеваниями, и в надежде разбогатеть.

Ему дважды удалось излечиться от рака, а недавно он выиграл в лотерею 4,6 миллиона долларов США, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что Стю каждую неделю покупал по лотерейному билету, и каждый раз жена желала ему удачи.

Интересно, что на этот раз она забыла сказать "заветные слова", и именно тогда Макдоналд сорвал джекпот.

"Я очень везучий", — сказал он журналистам. — Дважды поборол рак, а теперь такое. Это невероятно".