"Спартак" без Знарка крупно уступил "Барысу"

Матчем в Алма-Ате между казахстанским "Барысом" и российским "Спартаком" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Астанинский клуб добился уверенной победы над столичной командой со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил канадский форвард Дастин Бойд. Также за хозяев льда отличился Корбэн Найт.

"Барыс" набрал восемь очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" с семью баллами остался седьмым на Западе.

Напомним, что красно-белые отправились на выездную серию без своего главного тренера Олега Знарка, у которого возникли проблемы со здоровьем после перенесенной пневмонии.