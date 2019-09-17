Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
17 сентября 201919:19

Гимнастка Селезнева выиграла чемпионат мира в упражнениях с обручем

EPA

Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в азербайджанском Баку. Ей не было равных в упражнениях с обручем. Она набрала 23,500 балла.

Еще одна представительница России Дина Аверина, лидировавшая после первого дня соревнований, стала третьей (23,350). Линой Ашрам из Израиля завоевала серебряную награду (23,400).

Напомним, что чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 23 сентября.

Сейчас

18:47

Имущество экс-главы подмосковного района ушло в бюджет

18:35

ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР

18:07

Дисквалификация: Васильева рассталась с биатлоном на полтора года

17:02

Путин о паводках: нельзя оставлять людей один на один с проблемами

15:21

На российских пограничников напали браконьеры из КНДР

15:18

Путин назвал Израиль русскоязычным государством

14:52

Названы города, куда стремится переехать молодежь

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР

ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР

44 минуты назад
Путин о паводках: нельзя оставлять людей один на один с проблемами

Путин о паводках: нельзя оставлять людей один на один с проблемами

2 часа назад
Аксенов против официального присвоения Крыма второго имени

Аксенов против официального присвоения Крыма второго имени

18 минут назад

Трансляции

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 18 сентября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
9 миллиардов, 1700 домов: имущество экс-главы подмосковного района ушло в бюджет

9 миллиардов, 1700 домов: имущество экс-главы подмосковного района ушло в бюджет

23 минуты назад
Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не выйдет

Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не выйдет

24 минуты назад
"Все в их ногах": Кокорин и Мамаев должны доказать свой спортивный класс

"Все в их ногах": Кокорин и Мамаев должны доказать свой спортивный класс

2 часа назад
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке

Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке

3 часа назад
Тональный крем и маникюр: родителей в Ростове-на-Дону смутил вид мужчины-учителя

Тональный крем и маникюр: родителей в Ростове-на-Дону смутил вид мужчины-учителя

1 час назад
Будущий оскароносец Меньшов прорвался в театральный с четвертой попытки

Будущий оскароносец Меньшов прорвался в театральный с четвертой попытки

4 часа назад
Диких зверей никто не отменял. Космонавт поддержал возвращение оружия в аварийный запас

Диких зверей никто не отменял. Космонавт поддержал возвращение оружия в аварийный запас

2 часа назад
В санатории назвали стоимость курса "шоколадных" ванн для ульяновской чиновницы

В санатории назвали стоимость курса "шоколадных" ванн для ульяновской чиновницы

4 часа назад
Топ-10 миллиардеров по росту состояния после атак на саудовские нефтяные объекты

Топ-10 миллиардеров по росту состояния после атак на саудовские нефтяные объекты

9 часов назад
В горле ком, по телу пятна: Анна Седокова объяснила, почему носит с собой шприц

В горле ком, по телу пятна: Анна Седокова объяснила, почему носит с собой шприц

5 часов назад
Стало известно, когда Заворотнюк поставили страшный диагноз

Стало известно, когда Заворотнюк поставили страшный диагноз

4 часа назад
Исследование: в телах большинства современных детей содержится ядовитый пластик

Исследование: в телах большинства современных детей содержится ядовитый пластик

6 часов назад
На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

8 часов назад
Ни мира, ни войны. Евгений Примаков о ситуации на Ближнем Востоке

Ни мира, ни войны. Евгений Примаков о ситуации на Ближнем Востоке

2 часа назад
Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

5 часов назад
Алексей Бородин: жизнь живого театра кроется в броуновском движении

Алексей Бородин: жизнь живого театра кроется в броуновском движении

16.09.2019 13:30
"Виртуозы Москвы" поздравят слушателей с Днем музыки в "Зарядье"

"Виртуозы Москвы" поздравят слушателей с Днем музыки в "Зарядье"

16.09.2019 11:41
Гимнастка Селезнева выиграла чемпионат мира в упражнениях с обручем

Гимнастка Селезнева выиграла чемпионат мира в упражнениях с обручем

10 минут назад
"Я очень везучий": американец дважды победил рак и выиграл 4,6 миллиона долларов

"Я очень везучий": американец дважды победил рак и выиграл 4,6 миллиона долларов

37 минут назад
В Петербурге скинхеды напали на гражданина Узбекистана

В Петербурге скинхеды напали на гражданина Узбекистана

48 минут назад
Урок на всю жизнь преподали любителю парковаться "не там и не так"

Урок на всю жизнь преподали любителю парковаться "не там и не так"

1 час назад
Дисквалификация: Васильева рассталась с биатлоном на полтора года

Дисквалификация: Васильева рассталась с биатлоном на полтора года

1 час назад
Госдума поддержала создание единой базы данных россиян

Госдума поддержала создание единой базы данных россиян

1 час назад
Молодая жена бросила больного раком престарелого мужа воспитывать четверых детей

Молодая жена бросила больного раком престарелого мужа воспитывать четверых детей

1 час назад
Во Франции на Люка Бессона подали в суд за отказ убивать оленей

Во Франции на Люка Бессона подали в суд за отказ убивать оленей

1 час назад
Коллекторы испортили дверь в квартире, которую должник уже продал

Коллекторы испортили дверь в квартире, которую должник уже продал

1 час назад
Эксперимент Renault по продаже машинам через интернет провалился

Эксперимент Renault по продаже машинам через интернет провалился

2 часа назад
Слишком много крови: в Facebook запретили рекламировать фильм "Маленькие чудовища"

Слишком много крови: в Facebook запретили рекламировать фильм "Маленькие чудовища"

2 часа назад
Приём парацетамола при беременности связан с нарушениями поведения у детей

Приём парацетамола при беременности связан с нарушениями поведения у детей

2 часа назад
"Дети хотели меня убить": женщина объяснила, зачем сбросила с моста своих дочерей

"Дети хотели меня убить": женщина объяснила, зачем сбросила с моста своих дочерей

3 часа назад
В Сочи задержали мужчину, который сбросил девушку с виадука

В Сочи задержали мужчину, который сбросил девушку с виадука

3 часа назад
Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Путин назвал Израиль русскоязычным государством

3 часа назад
Умер российский дирижер Валерий Успенский

Умер российский дирижер Валерий Успенский

4 часа назад
Жириновский предложил изгонять бесов по средам

Жириновский предложил изгонять бесов по средам

4 часа назад
Премиальный китайский кроссовер Exeed для России: первые подробности

Премиальный китайский кроссовер Exeed для России: первые подробности

4 часа назад
Названы города, куда стремится переехать молодежь

Названы города, куда стремится переехать молодежь

4 часа назад
В доме главы агентства Sputnik Молдавия прошел обыск

В доме главы агентства Sputnik Молдавия прошел обыск

4 часа назад
Застенчивый грабитель наткнулся на бесстрашную продавщицу в Челябинске

Застенчивый грабитель наткнулся на бесстрашную продавщицу в Челябинске

4 часа назад
Безенги: замок, ледник, горные козлы и новая вселенная

Безенги: замок, ледник, горные козлы и новая вселенная

5 часов назад
Военные роботы могут стать причиной случайных массовых убийств

Военные роботы могут стать причиной случайных массовых убийств

5 часов назад
Стали известны подробности соглашения Кокорина с "Зенитом"

Стали известны подробности соглашения Кокорина с "Зенитом"

6 часов назад
Петр Бирюков объяснил, почему в Москве часто перекладывают плитку

Петр Бирюков объяснил, почему в Москве часто перекладывают плитку

6 часов назад
Фатальное падение парашюта с россиянами в Турции сняли на видео

Фатальное падение парашюта с россиянами в Турции сняли на видео

6 часов назад
Заплати &#8211; и можешь не ждать перед шлагбаумом на ж/д переезде

Заплати – и можешь не ждать перед шлагбаумом на ж/д переезде

6 часов назад
Песков признал безопасность коммуникаций в Telegram

Песков признал безопасность коммуникаций в Telegram

6 часов назад
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

7 часов назад
Суд оставил Пола Уилана в СИЗО

Суд оставил Пола Уилана в СИЗО

7 часов назад
Посмотрите: самые невероятные отели мира

Посмотрите: самые невероятные отели мира

7 часов назад
Десятки погибших: на предвыборном митинге президента Афганистана произошел взрыв

Десятки погибших: на предвыборном митинге президента Афганистана произошел взрыв

7 часов назад
Смертельное купание: ребенок подхватил амебу-мозгоеда в горячем источнике

Смертельное купание: ребенок подхватил амебу-мозгоеда в горячем источнике

8 часов назад
Спецслужбы выявили спящие ячейки ИГ в 17 регионах России

Спецслужбы выявили спящие ячейки ИГ в 17 регионах России

8 часов назад
Проклятие снято! Высокой "Газели" удалось проскочить под "мостом глупости"

Проклятие снято! Высокой "Газели" удалось проскочить под "мостом глупости"

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку