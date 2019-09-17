Гимнастка Селезнева выиграла чемпионат мира в упражнениях с обручем

Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в азербайджанском Баку. Ей не было равных в упражнениях с обручем. Она набрала 23,500 балла.

Еще одна представительница России Дина Аверина, лидировавшая после первого дня соревнований, стала третьей (23,350). Линой Ашрам из Израиля завоевала серебряную награду (23,400).

Напомним, что чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 23 сентября.