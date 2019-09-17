"Автомобилист" продлил победную серию в игре с "Авангардом"

Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" продолжили свою победную серию в регулярном чемпионате КХЛ, одолев в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. С начала сезона команда Андрея Мартемьянова выиграла семь стартовых встреч.

У хозяев льда шайбы забросили Брукс Мэйсек, Дэн Секстон и Питер Холланд, ставший автором победного гола. У гостей отличились Семен Кошелев и Вячеслав Войнов.

"Автомобилист" лидирует в чемпионате КХЛ, набрав 14 очков в семи матчах. "Авангард" с девятью баллами располагается на четвертом месте в Восточной конференции.

В другой встрече дня "Салават Юлаев" на своем льду оказался сильнее "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:2.