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17 сентября 201919:40

"Автомобилист" продлил победную серию в игре с "Авангардом"

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Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" продолжили свою победную серию в регулярном чемпионате КХЛ, одолев в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. С начала сезона команда Андрея Мартемьянова выиграла семь стартовых встреч.

У хозяев льда шайбы забросили Брукс Мэйсек, Дэн Секстон и Питер Холланд, ставший автором победного гола. У гостей отличились Семен Кошелев и Вячеслав Войнов.

"Автомобилист" лидирует в чемпионате КХЛ, набрав 14 очков в семи матчах. "Авангард" с девятью баллами располагается на четвертом месте в Восточной конференции.

В другой встрече дня "Салават Юлаев" на своем льду оказался сильнее "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:2.

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