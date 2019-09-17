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17 сентября 201920:55 Александр Евстигнеев

"Они спасали мир": советские и американские ученые предотвратили апокалипсис

"Они спасали мир": советские и американские ученые предотвратили апокалипсис

Новый технологический облик цивилизации — смартфоны и суперкомпьютеры — всего этого могло бы и не быть без атомной бомбы. Об этой, только на первый взгляд, неожиданной связи во вторник, 17 сентября, говорил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Из архивов Службы внешней разведки Национальному исследовательскому центру передали ранее засекреченные документы о разработках, которые 70 лет назад сыграли ключевую роль. 

На часах — 6:00. Время остановил академик Курчатов — это момент пуска ядерного реактора, старт новой эры — эры советского атома. Хроника гласит:

"46-й год, истерзанный войной СССР становится второй в мире ядерной державой! Триумф советской науки и внешней разведки!".

Курчатовскому институту передают уникальные разведдокументы. Еще довоенная аналитика: "В Англии и США создают мощнейшее оружие". В разгар Второй мировой советские физики запускают свой атомный проект. Разведчики — склоняют к сотрудничеству элиту американской науки. Из документов того времени:

"Была создана агентура, систематически снабжавшая нас ценной информацией, позволявшей следить за развертыванием научных работ по странам, а также ценными техническими материалами".

Словно всемирный симпозиум физиков-ядерщиков, но анонимный и засекреченный даже для самих участников разведпроект "Иннормус" курировал лично Лаврентий Берия. Курчатов ставил научные вопросы, разведка передавала их за океан. Читать, но не записывать — с ответами Курчатов мог знакомиться в Кремле или в кабинете на Лубянке.

"Получение материала имеет громадное, неоценимое значение для нашего государства и науки", — писал Курчатов заместителю председателя Совнаркома Первухину.

"Для того, чтобы реализовать этот стратегический приоритет, было очень важно иметь базу фундаментальных исследований в стране. И надо сказать, что мы с самого начала века стояли у истоков", — прокомментировал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

И вот, в августе 45-го, американцы испытывают ядерную бомбу, а Советский Союз меньше, всего через год, ядерный реактор.

На вид реактор напоминает арт-объект, современное искусство. И ведь действительно, тогда, в 1946-ом это и было искусством — из общих усилий науки и разведки, по кирпичику, из блоков информации, создать объект, от которого зависит, не больше и не меньше, судьба мира. Мир перестал быть однополярным, в 1949-году СССР испытывает ядерную бомбу, что не входило в планы руководства США.

"Залог безопасности России — это наличие у нее самых современных высокотехнологичных средств сдерживания потенциальной агрессии. Отечественной наукой и российской советской внешней разведкой накоплен уникальный опыт сотрудничества, и это сотрудничество продолжается и в наши дни", — рассказал директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Конечно, американские участники советского проекта понимали, на кого работают. Важнее было — для чего.

"Они нам передавали эти данные абсолютно безвозмездно, потому что считали, что одна страна не может владеть ядерным оружием. Они спасали мир, для этого нужно именно равновесие. Потому что потом была Хиросима и Нагасаки", — поделилась руководитель музейного отдела НИЦ "Курчатовский институт" Ирина Реховских.

Шла борьба не ради славы, ради жизни СССР. По плану "Дропшот" Вашингтон планировал ядерную бомбардировку Союза.

Предотвративших апокалипсис ученых наградили сразу же. Разведчиков — только в 95-96-ом, закрытым указом. Сегодня несколько этих исторических страниц приоткрыли.

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