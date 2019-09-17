Взрыв электрического самоката привел к гибели женщины

Перегрев аккумулятора мог стать причиной взрыва электрического самоката на Звёздном бульваре. Таково предварительное заключение специалистов МЧС. Как выяснилось, хозяин поставил самокат на ночь на подзарядку и устройство не выдержало. Возник пожар, в котором погибла пожилая женщина.

Фасад дома весь день чистят от копоти. От квартиры на первом этаже остались только стены.

"Выломать удалось вот эту решетку, сын передавал детей через окно", — рассказал пожилой мужчина.

Трое детей в больнице, у всех — серьёзные ожоги. Их бабушка погибла.

"Соседка говорит, что был сильный хлопок, она проснулась оттого что что-то взорвалось, она проснулась вся в песке", — говорит местная жительница.

В прихожей взорвался электрический самокат. Хозяин квартиры признаётся: оставил на ночь заряжаться.

"Посмотрел — он шипит!" – признался Ринат Козлов.

"Подошел чтоб его как-то взять и выкинуть, в ванную или что. Только подошел — он взорвался, все ноги сгорели", — говорит он.

Специалисты МЧС сейчас выясняют причины возгорания. Главный подозреваемый — все тот же самокат.

"В большинстве своём электросамокаты литиевыми аккумуляторами оборудуются. Они имеют свойство сильно нагреваться и в дальнейшем соответственно взрываться", — считает Рустам Ибрагимов старший инспектор управления по СВАО ГУ МЧС по Москве.

В Интернете десятки роликов с горящими электрическими самокатами. По мнению специалистов — одна из причин их плохое качество.

"Люди предпочитают покупать продукцию в непонятных магазинах и часто они получают либо контрафактную продукцию, либо несертифицированную. Часто продавцы кладут в комплект дешевый переходник, который, как правило, очень низкого качества" – рассказал Евгений Масунов, сотрудник магазина электротехники.

Но еще большинство владельцев не читает инструкций и не знает, что самокат категорически нельзя оставлять заряжаться на ночь.

"Проводить подзарядку аккумуляторных батарей предпочтительно в дневное время и не оставляя без присмотра ", — пояснил Ибрагимов.

В Москве этим летом это уже третий пожар из-за электросамоката. На Хамовническом Валу взрыв уничтожил балкон, а на Ярославском шоссе сгорела половина квартиры.

"Хорошо, что я не спал, сейчас около двенадцати ночи, может, около полпервого, и сейчас продолжается процесс, который сложно остановить, водой заливать бессмысленно!" – констатировал незадачливый хозяин самоката.

Электрический самокат — достаточно новый для нашего рынка гаджет. Но количество продаж неуклонно растёт. Пока единственный совет, который дают специалисты по безопасности — не заряжать электросамокаты в квартирах. Только вряд ли кому-то понравится, если они начнут взрываться в офисах или в подъездах.