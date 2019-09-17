Леонид Кравчук не верит словам главы украинского МИДа

"Если люди собираются на ток-шоу, то их слова, мысли и предложения не надо воспринимать серьезно. Это только слова, а не документ", — так в эфире программы "60 минут" отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко первый президент Украины Леонид Кравчук.

Ранее глава украинского МИДа в ток-шоу на телеканале ICTV заявил о наличии некой "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе. Господин Пристайко пояснил, что одной из ее частей является возвращение "всех наших парней и девушек". "Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону", — отметил он.

Одним из таких посланий министр назвал строительство моста в Станице Луганской, которое позволит людям не приезжать каждые 60 дней на перерегистрацию, "чтобы получать ту несчастную пенсию". При этом Пристайко заявил, что по условной "формуле Зеленского" возможны новые радикальные меры при невозможности разрешить вооруженный конфликт в ближайшем будущем. Глава украинского МИД сообщил, что для его разрешения у украинской стороны "есть от полугода до года".