США нашли в Иране точные места, откуда велась атака на Саудовскую Аравию

США выявили точные места на территории Ирана, из которых по нефтяным объектам в Саудовской Аравии были выпущены более двадцати беспилотников, а также крылатых ракет.

Места пусков располагаются на юге Ирана, в северной части Персидского залива. Об этом сообщает телекомпания CBS News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации США. Также отмечается, что на протяжении месяцев системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии работали по направлению к югу, чтобы защититься от ракетных атак со стороны йеменских боевиков-хуситов. Именно потому они были бездейственны против ракет и беспилотника, прилетевших с севера. Одна ракета пролетела через кувейтское воздушное пространство.

В настоящее время США сотрудничают с рядом стран, чтобы проанализировать данные, касающиеся данного инцидента. Все это впоследствии может содействовать в составлении судебного иска в отношении Ирана.

На объектах Саудовской Аравии уже находится группа американских специалистов. Она смогла определить типы выпущенных беспилотников, крылатых ракет.

Предприятия Saudi Aramco, принадлежащие национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. Был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, который располагается на востоке страны. Данный инцидент привел к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое, на 5,7 миллиона баррелей в сутки.