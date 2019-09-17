Путин не против "ремонта избирательной системы"

Политическая система — живой организм, нужно смотреть, как инструменты работают и что можно откорректировать, чтобы сделать систему эффективнее.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Главный коммунист Государственной думы предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить прошедшие выборы, подчеркнув, что "требуется ремонт избирательной системы".

Путин ответил согласием, отметив, что политическая система России "является живым организмом" и необходимо смотреть как те или иные инструменты работают, чтобы по ходу дела их совершенствовать.

В свою очередь Зюганов проинформировал главу государства о том, что у КПРФ есть ряд законопроектов в области законодательства и фракция внесет их на рассмотрение нижней палаты отечественного парламента, если их поддержит президент.

"Давайте поговорим", — согласился руководитель страны.