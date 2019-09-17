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17 сентября 201922:48 Наталья Соловьева

Альтернатива сигаретам: в самолетах курильщикам предложат подушечки с никотином

Альтернатива сигаретам: в самолетах курильщикам предложат подушечки с никотином

"Чтобы не создавали дискомфорт для других пассажиров и не нарушали правила" — такие слова приводятся в заявлении крупной международной компании, которая производит табачную продукцию. Она предлагает альтернативу незаконному курению в "неподходящих местах" на борту самолета. То есть, проще говоря, курению в туалетах. Что и говорить — данная проблема многим известна. Перетерпеть многочасовой перелет без сигарет для кого-то нереально. По крайней мере, ничем другим не объяснить регулярные жалобы курильщиков вместе с постоянными попытками незаметно надымить в уборной.

В свою очередь, разнообразные бездымовые электронные испарители хоть и разрешены в отдельно взятых аэропортах, все еще находятся вне закона на высоте. И вот, как утверждается, спасение — договор вышеупомянутой табачной корпорации с одним из российских авиаперевозчиков. Ну или пока с одним, поскольку, вроде бы, планируют подключать и других.

Судя по пресс-релизам, в ближайшее время страждущим, возможно, начнут раздавать некий, дословно, "продукт доставки никотина". Звучит весьма загадочно. Что он из себя представляет и на каких условиях его можно получить?

Когда нет сил терпеть и организм требует затяжки, руку помощи протянет бортпроводник — пока в качестве эксперимента, но это не точно, только на десяти рейсах и только одной авиакомпании. Продукт, заменяющий обычную сигарету, сможет получить любой совершеннолетний пассажир самолета.

"Utair выступает за здоровый образ жизни и стремится избежать рисков с использованием сигарет курящими пассажирами. Чтобы облегчить им полеты и в то же время обеспечить комфорт другим пассажирам, авиакомпания прорабатывает варианты такого предложения на борту", — рассказала пресс-секретарь авиакомпании Utair Наталья Мелехова.

Вероятнее всего, речь идет вот об этом продукте — подушечках с экстрактом никотина. В зависимости от вида в них содержатся от 8 до 14 миллиграмм никотина. Их помещают под верхнюю губу и через какое-то время они начинают действовать, снимая желание срочно закурить.

На мировом рынке табака уже давно происходят изменения — все из-за масштабной борьбы с курением. Компаниям приходится изворачиваться, чтобы прибыль росла. В том числе вкладываться в производство электронных сигарет, систем нагревания табака, пластырей или таких вот пластинок. Кроме того, реклама на эту альтернативную продукцию не регулируется, чем и пользуются табачные компании.

"Раздача таких средств помогает перенести длительный период, когда нельзя курить в самолете. Но, с другой стороны, может быть заинтересованность производителей этих средств", — прокомментировал ситуацию заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины МГМУ им. Сеченова Евгений Ачкасов.

Для России продукт новый — так говорят в той самой табачной компании и даже не скрывают, что его раздача — это промо-акция. Но в то же время продукт может действительно помочь курильщикам перенести полет, ведь практически все крупные авиаперевозчики курить во время полета даже электронные сигареты запрещают. Исключение делает одна ирландская авиакомпания, и то при условии покупки устройства у бортпроводника.

"Когда человеку не дают курить перед полетом, курилок в аэропорту нет, а зачастую пассажир боится летать, человек звереет, происходят разные инциденты, скандалы и много чего другого — все это авиаперевозчики знают. Я сильно сомневаюсь, что все эти пластинки могут называться всерьез альтернативой настоящей сигарете, но лучше так, чем ничего", — рассказал член президиума Всероссийского движения в защиту прав курильщиков Дмитрий Косырев.

В МВД назвали самые распространенные нарушения пассажиров в транспорте — это курение на борту и употребление спиртного. Прибавим к этому запрет на затяжку в чистых зонах российских аэропортов, который действует с 2013 года. Кстати, вернуть возможность пассажирам пропустить сигаретку перед вылетом сейчас обсуждают в Госдуме.

"Законопроект принят в первом чтении. Сейчас готовятся поправки ко второму чтению, которые могу представить депутаты. Речь в законопроекте идет о том, чтобы в стерильных зонах аэропортов после контроля можно было устанавливать специальные кабины для курения, чтобы очистить воздух в общественных пространствах, санитарных комнатах от курильщиков, нарушающих запрет", — поделился депутат Государственной думы Сергей Боярский.

Депутаты хотят провести этот законопроект уже в осеннюю сессию. Так что любители подымить скорее всего скоро перестанут страдать от запрета на курение и перед полетом.

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