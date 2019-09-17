За разбой браконьеров послу КНДР пришлось отвечать перед МИД РФ

МИД России выразил временному поверенному в делах КНДР в Москве серьезную озабоченность в связи с вооруженным нападением северокорейских моряков на российских пограничников и потребовал принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве иностранных дел России.

Сообщается, что на Смоленскую площадь был вызван временный поверенный в делах Северной Кореи в РФ Зин Чжон Хеп и директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев выразил ему серьезную озабоченность в связи с произошедшим.

Отмечается, что Москва предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия и требует от Пхеньяна принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что районе банки Кито-Ямато в Японском море российские морские пограничники задержали две северокорейские шхуны, которые вели браконьерский лов. При этом экипаж одного судна напал на российских военнослужащих, ранив их.