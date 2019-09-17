Сергей Семак: для первого матча в Лиге чемпионов результат нормальный

Петербургский "Зенит" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с французским "Лионом" – 1:1. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Как всегда сложная игра. Могли победить, могли проиграть. Жаль, что пропустили с необязательного пенальти, который сами себе организовали, – сообщил Семак, слова которого приводит пресс-служба "Зенита". – Думаю, что для первого матча в Лиге чемпионов после длительного перерыва результат нормальный".

Нападающий петербуржцев Сердар Азмун на 42-й минуте открыл счет в игре, а уже вначале второго тайма был заменен из-за повреждения.

"Что с Азмуном? Пока мышцы были горячие, он не мог понять степень сложности. В перерыве остыл, вышел, и к сожалению, не смог продолжить. Достаточно серьезная травма, чтобы не смог продолжить игру, а более подробно узнаем завтра", – подытожил наставник "Зенита".

Напомним, в следующем матче Лиги чемпионов "сине-бело-голубые" 2 октября примут португальскую "Бенфику", а "Лион" в тот же день на выезде сыграет с немецкой командой "РБ Лейпциг".