Саудовская Аравия: добыча нефти будет восстановлена к концу сентября

Власти Саудовской Аравии полностью восстановят объемы добычи нефти только к концу сентября. Это заявление министра энергетики Королевства. По поводу того, кто мог стоять за атаками на нефтяные объекты, в Эр-Рияде по-прежнему молчат.

Там проводят расследование. Но уже заявили, что не доверяют данным американской разведки, которые указывают на Иран.

США продолжают обвинять во всем Тегеран и готовы сделать заявление в ООН.

В данных американцев сомневается не только Эр-Рияд. В Париже заявили: нет никакой достоверной информации, откуда прилетели беспилотники.

Десять дронов атаковали нефтяные объекты саудитов в ночь на субботу. После этого Саудовская Аравия вдвое сократила производство нефти. Пока поставки продолжаются в том же объеме только за счет резервов, передает "Россия 24".