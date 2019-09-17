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17 сентября 201923:15

Московское "Динамо" одержало волевую победу в матче КХЛ с "Адмиралом"

dynamo.ru

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" на домашнем льду одержало волевую победу в противостоянии с владивостокским "Адмиралом" – 4:2.

У победителей встречи голами отметились Вячеслав Кулемин (38-я минута), Микс Индрашис (48), Андрей Миронов (59) и Дмитрий Яшкин (59), а у гостей шайбы забросили Константин Глазачев (3) и Денис Вихарев (35).

"Динамо" прервало безвыигрышную серию из трех матчей и с девятью очками занимает пятое место в Западной конференции, а "Адмирал" расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем матч регулярного чемпионата КХЛ москвичи 19 сентября примут СКА, а подопечные Сергея Светлова в тот же день на выезде сыграют с ЦСКА.

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