Александр Галибин представил в Москве фильм "Сестренка"

В Москве прошел премьерный показ фильма "Сестренка".

Это история об осиротевшей украинской девочке Оксане, которая обретает новую семью в башкирской деревне.

"Мне очень хочется, чтобы у этой картины была счастливое судьба, потому что у детского кинематографа судьба не завидная, и все что мы имели, мы растеряли. И пока ничего нового не создали. И мне очень хочется, чтобы путь этой картины был светел, ясен, чист", — сказал режиссер картины Александр Галибин.