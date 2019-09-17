Промес помог "Аяксу" разгромить "Лилль", "Валенсия" с Черышевым переиграла "Челси"

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов голландский "Аякс" на поле домашней "Йохан Кройф Арены" в Амстердаме разгромил французский "Лилль". Подопечные Эрика тен Хага отправили в ворота соперника три безответных мяча – 3:0.

У победителей встречи голами отметились Квинси Промес, Эдсон Альварес и Николас Тальяфико, забившие на 18-й, 50-й и 62-й минутах соответственно. Тальяфико, помимо гола, записал на свой счет голевую передачу.

В параллельной игре группы I испанская "Валенсия" с российским полузащитником Денисом Черышевым в составе на выезде переиграла английский "Челси" с минимальным счетом – 1:0. Единожды голом в стане "летучих мышей" отметился Родриго (74).

Таким образом, "Аякс" и "Валенсия" с тремя очками вышли в лидеры квартета. В следующем матче турнира голландцы 2 октября на выезде сыграют с испанской командой, а "Лилль" в тот же день примет "Челси".