Лига чемпионов. "Ливерпуль" проиграл "Наполи", "Зальцбург" разгромил "Генк"

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Наполи" на поле домашнего стадиона "Сан-Паоло" обыграл английский "Ливерпуль". Подопечные Карло Анчелотти отправили в ворота команды Юргена Клопа два безответных мяча – 2:0.

У победителей встречи мяч забил бельгийский нападающий Дрис Мертенс, реализовавший пенальти на 82-й минуте противостояния, а также на второй добавленной к основному времени минуте отличился испанский форвард Фернандо Льоренте.

В параллельной игре группы E австрийский "Ред Булл Зальцбург" дома благодаря хет-трику Эрлинга Холанна разгромил бельгийский "Генк" со счетом 6:2.

Таким образом, "Зальцбург" и "Наполи" с тремя очками возглавили квартет. В следующем матче турнира неаполитанцы 2 октября на выезде сыграют с "Генком", а австрийцы в тот же день встретятся с "Ливерпулем".