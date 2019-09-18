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18 сентября 201900:43

В Москве открывается первый в России фестиваль YouTube-блогеров

В Москве открывается первый в России фестиваль YouTube-блогеров

Известные сетевые персоны научат, как раскрутиться в Интернете. В Москве открывается первый в России фестиваль YouTube-блогеров.

Участники станут свидетелями записи шоу. Работает и выставка "История русского видеоблогинга", где представлены элементы декора, гаджеты, коллекции костюмов и личные вещи блогеров.

Например, можно увидеть ковер Макса +100500 и балалайку Стаса Давыдова. Артефакты своего успеха предоставили 60 главных звезд Интернета.

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