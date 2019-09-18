Известные сетевые персоны научат, как раскрутиться в Интернете. В Москве открывается первый в России фестиваль YouTube-блогеров.

Участники станут свидетелями записи шоу. Работает и выставка "История русского видеоблогинга", где представлены элементы декора, гаджеты, коллекции костюмов и личные вещи блогеров.

Например, можно увидеть ковер Макса +100500 и балалайку Стаса Давыдова. Артефакты своего успеха предоставили 60 главных звезд Интернета.