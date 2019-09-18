В Москве появилась новая база гребного слалома

В Москве в Покровском-Стрешневе появилась новая база гребного слалома "Сходня". На самом деле спортсмены начали тренироваться на берегах Сходни ещё 40 лет назад. Но ее обустройством никто не занимался.

Сейчас почистили дно реки, искусственно увеличили скорость течения. Для спортсменов установили подвесные ворота, тренажерный зал, эллинг для хранения и ремонта лодок.

На открытие приехал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он является и председателем попечительского совета Федерации гребного слалома.

"Московские слаломисты, гребные слаломисты, одни из сильнейших в РФ, получили сегодня великолепный подарок. Здесь будут тренироваться участники чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр. На всех этих состязаниях некоторое количество медалей уже было добыто, но мы хотим гораздо больше", — заявил Сергей Лавров.