"Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью, Ройс не реализовал пенальти

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" на поле домашнего стадиона "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде сыграла вничью испанской "Барселоной". За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

На 57-й минуте вингер немецкой команды Марко Ройс не реализовал пенальти. Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген парировал удар соотечественника, а затем выручил на добивании.

В параллельной игре группы F итальянский "Интер" благодаря голу на 92-й минуте вырвал ничью в противостоянии с чешской "Славией".

Каталонцы в следующем матче турнира 2 октября примут миланцев, а дортмундцы в тот же день сыграют с командой из Праги.