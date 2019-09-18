США и союзники задействовали коллективный пакт из-за ситуации в Венесуэле

США и их союзники в Латинской Америке активировали договор о взаимной обороне (так называемый пакт Рио). По сообщению Госдепартамента, это связано с ситуацией в Венесуэле.

Кроме того, стороны намерены обсудить политические и экономические меры против Каракаса.

Пакт Рио — это договор между США и частью американских стран о взаимной помощи. Его активация позволяет использовать максимально широкий набор мер, включая международное военное участие.

Как раз об опасности применения пакта Рио неоднократно предупреждали в МИД России. В самой Венесуэле уже осудили это решение и заявили, что США под этим предлогом могут готовить военную интервенцию, сообщает телеканал "Россия 24".