Российский гражданский самолет МС-21 впервые показали за рубежом — в Турции на фестивале "Технофест". Представлены также Бе-200 и Су-25.

На территории аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле проходит масштабная авиавыставка. Почетное место среди прочих — российской авиации.

"Запланировано большое количество переговоров с национальной авиакомпанией "Туркиш Авиалайнс", — говорит генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь.

Выставку в Турции для российских производителей можно назвать продолжением авиасалона "МАКС-2019". Техника вызвала настолько высокий интерес, что турецкая сторона пригласила показать самые современные машины российского производства на своей земле.

Наш самолет встречает команда техников, которая постоянно работает с ним в России, и руководство компании авиапроизводителя.

Командир экипажа Василий Севастьянов за штурвалом этой машины провел около 200 полетов. С первого дня испытаний и до представления МС-21 на международном авиационном фестивале в Турции. Сюда летели на низких высотах, не выходя на магистрали пассажирских судов. Без необходимых сертификатов полет считается испытательным.



В МС-21 собраны все самые современные разработки. Совершенная аэродинамика, увеличенный размер фюзеляжа и иллюминаторов и — главное — повышенный комфорт для пассажиров.

"Самолет отличается от всех остальных зарубежных. Мы надеемся получить лучшие операционные характеристики где-то на 80%; прежде всего, за счет крыла большого удлинения, которое можно сделать только из композиционных материалов, что и было выполнено на этом самолете. Второе - за счет экономичных двигателей, которые позволят повысить вместе с крылом экономичность. Третье — это операционные расходы, которые связаны с движением пассажиров", — говорит главный конструктор самолета Константин Попович.

На площадках с российскими самолетами царит ажиотаж. Представители авиакомпаний, посетители выставки просто не могут обойти стороной эти образцы. Внимание приковано ко всем моделям.

"Авиационное шоу — это мощная пропаганда высокотехнологических отраслей для турецких молодых инженеров. Поэтому замечательно, что президенты России и Турции решили, что наша лучшая техника и лучшие достижения должны быть здесь показаны. Ну и практический смысл для нас важен, продажа и контракты", — говорит заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Первые результаты переговоров уже есть. Во время визита на площадку министр сельского хозяйства и природопользования Турции выразил интерес в приобретении трех самолетов-амфибий Бе-200. А советник президента оборонной промышленности осмотрел российский Су-35.

"Можно сказать, что это продолжение того интереса, который был продемонстрирован в ходе салона МАКС, и мы продолжаем более детальное изучение вашей машины. Кроме того, мы хотели бы поблагодарить Россию за то, что она предоставила возможность получить более детальную информацию по самолёту Су-35", — говорит советник президента по оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Мы сегодня презентуем очень серьёзную машину, — говорит директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. — Су-35 превосходит по многим параметрам и техническим характеристикам своих конкурентов. В любом случае это машина, которая заслуживает очень серьезного внимания по оснащённости, по авиационным средствам поражения, по сверхманевренности, всепогодному использованию. Самое главное, что это новый шаг в наших взаимоотношениях с Турецкой республикой".

Sukhoi Superjet 100 на "Технофесте" уже второй раз. Между выставками эксплуатируется в реальных условиях, выполняет рейсы. Сертифицирован и может летать в Европе и Турции. Кроме того, в ближайшем будущем ожидается улучшение модели. Производители обещают повысить топливную эффективность до 4%, другими словами, снизить расход, что напрямую повлияет на авиакомпании владельцев таких судов. Возможности всех представленных самолетов продемонстрируют и на деле. В течение всех дней выставки они будут выполнять демонстрационные полеты.