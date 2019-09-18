Семь выставок ждут посетителей в Мультимедиа Арт Музее в новом сезоне

В Мультимедиа Арт Музее открыли новый сезон. Зрителей ждут сразу семь выставок.

Приветствуя московского зрителя в своем "Лобстерленде", британский художник Филип Колберт рассказывает: "Я рад, что в России мало едят лобстеров, я и сам их не ем, я же не каннибал!"

Это только на первый взгляд полотна похожи на коллаж из символов современной культуры. Колберт – доктор философии, за яркими красками – размышления об обществе потребления и страданиях современного человека, уставшего от перенасыщения.

"На картинах многих голландцев лобстер был практически ключевым элементом — символ благосостояния. Итальянцы позже использовали его как символ сюрреализма. Сам я изначально поместил лобстера на свои костюмы, и люди стали называть меня человеком-лобстером. Каждое поколение художников должно заново изобретать то, каким будет искусство, водружать флаг на территории, о которой никто раньше и подумать не мог", — говорит художник, дизайнер Филип Колберт.

Его называют крестным сыном Уорхола, ведь кроме брендов и растиражированных образов современности Колберт переосмысливает и культовые образы из творчества художников, в свое время ставших реформаторами.

Ван Гог, Баския, Дали. Кричащие и страдающие лики с полотен Фрэнсиса Бэйкона Колберт сознательно делает частью своих картин.

В своих работах художник часто говорит о двойной жизни, которую ведут многие: мы порой путаем свой виртуальный образ и физический. Лобстер Колберта создает свою, третью реальность и ее называют переходным пространством между жизнью и искусством.

Около 80 процентов выставленных в Москве работ Колберт написал специально для этой экспозиции, понимая, что будет открывать сезон.

В Мультимедиа Арт Музее сразу семь новых выставок. "Парадиз" Александры Вертинской – размышление о месте цветов в культуре. Одним из важнейших событий лично для себя директор музея, Ольга Свиблова, называет демонстрацию работ Владимира Янкилевского. Участник легендарной выставки "30 лет МОСХа", разгромленной Хрущевым, принципиально не писал ничего советского. Янкилевский работал с универсальными категориями человеческой жизни. Его "Люди в ящиках" о том, что каждый ограничен своей ролью.

"На нас все время что-то давит. Иногда хочешь сказать: "Все! Я ухожу". А потом ты понимаешь, что ты взял на себя этот груз. Жить трудно и прекрасно. И тот, кто не понимает, как трудно жить, тот не понимает, как прекрасно жить", — говорит директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.

В центре зала работа, давшая название экспозиции – "Героический монумент". Скульптуру выставляли в 1994 году в Париже, а потом распилили. Некоторые элементы, например, красный пропеллер, удалось сохранить, но большую часть восстановили реставраторы.

"Это рука Владимира, я ее узнаю. Он ее выпиливал сам, а теперь бутафор сделал. Но рука просто Владимира, родная. Потому что я очень боялась, что не надо делать нежную ручку, нужна рука сильного человека. И ему это удалось", — говорит вдова Владимира Янкилевского Римма.

И вот еще Сергей Лидов, он же, Серж Лидо. Пожалуй, самый известный мастер, снимавший танец. Он умел запечатлеть движение как ни один другой

фотограф. Портреты Барышникова, Плисецкой и Нуреева соседствуют с фотографиями артистов кабаре. Звезды балета мечтали стать его моделями. Лидо и сам был звездой.



"Супруги Лидо были людьми огромной культурной открытости. Они были дружны с Жаном Кокто, Марлен Дитрих, они были ближайшими друзьями Сержа Лифаря, и это открывало им многие двери. Процесс человеческих отношений помогал фотографу поймать дух своей модели", — говорит куратор выставки Сержа Лидо Пьер-Паоло Косс.

К столетию другого легендарного фотографа, Евгения Умнова, Мультимедиа Арт Музей покажет гостям снимки, которые только поступили в собрание. О нем говорили: съемка Умнова – добрая примета, фотограф будто предчувствовал, кто из его героев станет великим. Тарковского он снимал во время работы еще над "Андреем Рублевым". Экспозиция работ Евгения Умнова – это не только классика отечественной фотографии, но и обзор истории России.