Соперник "Зенита" по Лиге чемпионов "Лейпциг" обыграл "Бенфику" благодаря дублю Вернера

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов немецкий "РБ Лейпциг" на поле стадиона "Да Луш" в Лиссабоне обыграл португальскую "Бенфику" со счетом 2:0.

У победителей встречи дубль оформил Тимо Вернер, забивший мячи на 69-й и 78-й минутах, а у хозяев поля единожды на 84-й минуте отличился Харис Сеферович.

В параллельной игре группы G петербургский "Зенит" во Франции сыграл вничью с "Лионом" – 1:1. В следующем матче турнира "Лейпциг" 2 октября примет "Лион", а "Бенфика" в тот же день в Санкт-Петербурге сыграет "Зенитом".